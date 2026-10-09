ПВО сбила 505 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 9 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 505 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники сбиты в период с 20.00 мск 8 октября до 8.00 мск 9 октября над территориями Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской и Липецкой областей. Также дроны уничтожены над Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, над республиками Татарстан и Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.

Как сообщил в "Максе" губернатор Калужской области Владислав Шапша, в результате атаки дронов ВСУ в регионе ранены девять человек. Пятеро пострадавших госпитализированы. Враг нанес удар по инфраструктуре Калуги, есть повреждения.