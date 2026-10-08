Российские бойцы нанесли новые удары беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.

Как рассказало Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Наряду с этим ведомство сообщило, что дроноводы бригады "Варяг" поразили стратегически важные объекты ВСУ: здания логистического центра, подстанции распределительных электросетей, мобильную установку зенитного ракетного комплекса.

Дроноводы группировки "Восток" в Запорожской области обнаружили логистический маршрут ВСУ и точными прилетами уничтожили вражескую технику, шедшую к передовым позициям.

Операторы FPV-перехватчиков группировки "Запад" уничтожили разведывательные и ударные БПЛА противника тараном на краснолиманском направлении.

Западные средства массовой информации тем временем пишут, что российские бойцы выявили слабое место в украинской обороне и успешно этим пользуются. Речь идет про дефицит у ВСУ ракет-перехватчиков, таких как американский Patriot. Москве это хорошо известно, поэтому ВС России адаптируют свою тактику и наращивают удары, отмечают журналисты.