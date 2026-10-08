Россия призывает экспертов Организации по запрещению химического оружия принять участие в разработке международного юридически обязывающего документа против химического и биологического терроризма. Об этом заявил в четверг, 8 октября, постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

ОЗХО не является антитеррористической организацией, однако может вносить вклад в противодействие терроризму в рамках своего мандата, указал постпред. Также приветствуется ее внимание к использованию беспилотников в террористических целях.

Тарабрин напомнил, что наша страна выступает за создание широкой международной антитеррористической коалиции при центральной координирующей роли ООН, сообщает ТАСС.

Ранее Россия представила ОЗХО очередную порцию информации о нарушениях Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия — в частности, об обнаружении на украинских позициях в ДНР дымовых гранат с хлорпикрином. Укронацисты используют токсичные химикаты, отравляющие вещества, а также химические средства подавления беспорядков.

Министерство обороны России также установило, что в американских биолабораториях на Украине проводилось изучение чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола. Например, Одесский научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова на американской карте значится как место хранения биологического оружия.