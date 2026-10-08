Путин в Туркменистане встретился с президентами двух стран

Владимир Путин прибыл с двухдневным рабочим визитом в Туркменистан. Российский президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Каспийском экологическом саммите.

Программа очень насыщенная. Уже сегодня Владимир Путин провел ряд встреч. С президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым обсудили вопросы динамично развивающихся двусторонних отношений между странами.

Еще одну встречу Владимир Путин провел с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, главными темами разговора стала двусторонняя повестку и, конечно, ситуацию в ближневосточном регионе.