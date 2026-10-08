Мишустин призвал использовать цифровые разработки в судостроении

Переход Объединенной судостроительной корпорации на отечественную систему автоматизированного проектирования планируется завершить в 2028 году. Об этом во время рабочей встречи главе кабмина Михаилу Мишустину доложил гендиректор ОСК Андрей Пучков.

Уже сейчас при строительстве судов на основе платформенных решений применяется трехмерное моделирование. Для конструкторских бюро создана единая информационная среда. Объединенная судостроительная корпорация в прошлом году передала рекордное количество судов и кораблей, выручка выросла до 525 миллиардов рублей. Также на встрече обсудили значимые проекты, в том числе строительство на Балтийском заводе серии атомных ледоколов. Речь шла и о скоростных пассажирских катамаранах. Они особенно актуальны для развития туризма в стране.

Михаил Мишустин, председатель правительства России: "Нужно продолжать развивать собственные компетенции, повышать уровень локализации производства, чтобы обновлять, наращивать отечественный флот, обеспечивать заказчиков комфортными, удобными кораблями. Эффективно выполнять такую задачу можно, конечно, только используя гибкую систему управления. Когда все решения принимаются оперативно, с учётом меняющихся внешних условий, запросов рынка и технологической основы. Для расширения производства судов, улучшения их характеристик, автоматизации и сокращения сроков проектирования надо, безусловно, использовать отечественные цифровые разработки".