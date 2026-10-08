Российские средства противовоздушной обороны с 8:00 до 20:00 мск четверга, 8 октября перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных средств.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны сбиты и обезврежены над Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Свердловской, Тюменской, Владимирской областями, над Московским регионом, Башкирией, Крымом и над акваторией Чёрного моря.

Попытки бандеровцев ударить по российской земле не остаются без надлежащей реакции. ВС России продолжают наносить удары по объектам, связанным с обеспечением украинской армии. Главарь киевского режима Владимир Зеленский не скрывает своего раздражения в общении с журналистами.

Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский предложил западным спонсорам Украины напомнить киевскому режиму известную английскую пословицу: "Тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других".