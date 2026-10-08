Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер был приглашен на празднование дня рождения российского лидера Владимира Путина. Об этом рассказали в четверг, 8 октября, в пресс-службе Кремля.

Как пояснили в администрации президента, Владимир Путин накануне утром из сообщений журналистов узнал, что его старый друг прибыл в Москву по делам германской компании "Глобус". Российский лидер пригласил Шрёдера к себе домой.

Кадры с празднования дня рождения Владимира Путина, которому 7 октября 2026 года исполнилось 74 года, публикует пресс-служба Кремля в своем "Макс"-канале. Политики позируют без галстуков на фоне русской печи.

Ранее германский политик, говоря о дружбе с Владимиром Путиным, напомнил, что "мы хорошо сотрудничали на протяжении многих лет". Президент России продолжает поддерживать с ним отношения. Когда некоторые германские политики выразили неуважение к Шрёдеру, отказавшись сесть рядом с ним, а также лишили многих привилегий за связи с Россией, Путин выступил в защиту своего друга.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что хорошие отношения Владимира Путина и Герхарда Шрёдера не раз помогали решать сложные проблемы.