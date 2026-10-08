Угрозы главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес России возымели негативный эффект для Украины. На это указал в четверг, 8 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как напомнил официальный представитель Кремля, не так давно утративший легитимность президент Украины заявлял о начале 40-дневной операции против нашей страны.

Однако "эти 40 дней сейчас аукаются киевскому режиму, аукаются киевлянам, аукаются жителям других городов, аукаются промышленному сектору, аукаются всей экономике Украины", подчеркнул Песков.

При этом в администрации президента России согласны с мнением госсекретаря США Марко Рубио о том, что пока нет перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине.

Россия по-прежнему готова к диалогу и дипломатическому урегулированию конфликта. Однако наша страна выступает не за фрагментарное, а за комплексное урегулирование конфликта на Украине на десятилетия вперед, подчеркнул политик в интервью ИС "Вести".

Москва уже не раз подчеркивала, что киевский режим не проявляет склонность к комплексным соглашениям, а "какие-то фрагментарные договоренности не способны приблизить нас к мирному регулированию". При этом Песков подчеркивал, что Украина "должна заплатить свою цену" за атаки укронацистов на мирных жителей России.

В Кремле также отмечали, что "вряд ли можно признать, что Украина стала ближе к переговорам", как и Европа, которая лишь мешает возобновлению дипломатического процесса. Военная поддержка киевского режима не может не иметь последствий для западных стран, предупреждает Москва.