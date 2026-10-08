Никаких задержек в организации телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Об этом в четверг, 8 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

За день до этого Трамп заявил, что его телефонный разговор с Владимиром Путинным уже подготовлен, а также упомянул о дне рождения главы российского государства. Однако пока созвон политиков не состоялся.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, никаких проволочек нет: "Здесь просто по мере того, как будет согласовано, будут осуществлены контакты". Но конкретных сроков политик не назвал, туманно заявив, что "это может произойти сегодня или завтра, это может не произойти".

Также Дмитрий Песков отказался вдаваться в детали относительно повестки разговора. Пресс-секретарь президента России напомнил, что Кремль никогда не делает предварительных анонсов подобного характера, сообщает РИА Новости.

Продолжающиеся контакты Москвы и Вашингтона, в том числе на самом высоком уровне, не радуют киевский режим. Его предводитель Владимир Зеленский позволил себе прилюдно выразить недовольство действиями США. Утративший легитимность президент Украины утверждал, что американские власти не могут "с одной стороны — договариваться с русскими о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой – говорить, что мы находимся в какой-то политической ситуации, в дипломатическом тупике".