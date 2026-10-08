Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда: полностью сгорел пассажирский самолет

Взрывы прогремели в столице Саудовской Аравии. Йеменские хуситы атакуют баллистическими ракетами международный аэропорт Эр-Рияда.

Сообщается о трех погибших и 28 раненых. На территории аэропорта вспыхнул пожар, загорелся один из самолетов рядом с терминалом. Он выгорел полностью.

Военный представитель движения "Ансар Алла" призвал международные авиакомпании не выполнять рейсы в Саудовскую Аравию, ряд крупных зарубежных перевозчиков уже объявили о приостановке полетов. Повстанцы также анонсировали новые удары по нефтяной инфраструктуре и рекомендовали сотрудникам таких объектов покинуть рабочие места в целях безопасности.

В Эр-Рияде на фоне эскалации сообщили об ответных ударах по военным объектам хуситов в Йемене. Утверждается, о поражении складов с баллистическими ракетами, а также центра управления и связи.