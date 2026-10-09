Первую за 81 год казнь расстрелом в армии США сделают публичной

В США впервые с 1945 года казнь через расстрел будет публичной. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет в эфире Real America's Voice, это произойдет 3 декабря.



Казнят американского военного палестинского происхождения Нидала Хасана. В 2009 году в штате Техас он устроил стрельбу на базе Форт-Худ. В результате нее погибли 13 сослуживцев нападавшего, ещё 32 человека пострадали.



"Мы позаботимся о том, чтобы люди могли наблюдать за этим, чтобы казнь была публичной, поскольку люди должны понимать, что подобные действия влекут за собой серьезные последствия", — заявил Хегсет.



При этом он не раскрыл, как именно Пентагон обеспечит публичность расстрела.



Отмечается, что это также будет первая казнь военнослужащего за 65 лет.