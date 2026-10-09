Отцов дошкольников хотят бесплатно обучать в автошколе

Предоставлять бесплатное обучение в автошколе предложили отцам, воспитывающим детей дошкольного возраста. С соответствующей инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

"С рождением детей у отцов появляются дополнительные обязательства по поддержке семьи. Лучшей помощью могло бы стать право на льготное или бесплатное обучение в автошколе для отцов дошкольников", — цитирует Рыбальченко "РИА Новости".

По мнению члена ОП, получение водительских прав сделает семьи более мобильными и поможет им по уходу за детьми.

На первом этапе такую меру предлагается распространить на семьи, где родился второй или последующий ребенок.

Рыбальченко пояснил, что в этих случаях у родителей обычно увеличивается количество финансовых обязательств, включая кредиты. Дополнительная поддержка семей в этот период особенно важна, резюмировал он.