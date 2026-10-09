Попытку боевиков ВСУ прорвать кольцо окружения на севере Харьковской области пресекли российские войска. Украинские подразделения атаковали позиции ВС России с внешней стороны кольца, сообщили в силовых структурах.

ВСУ атаковали двумя группами 475-го отдельного штурмового полка. Они выдвинулись на боевых машинах "Козак" из района Великого Бурлука, рассказали силовики агентству РИА Новости. Однако противник успеха не имел, боевики с потерями отошли на исходные позиции.

Как сообщалось в начале сентября, ВС России взяли в кольцо около 1,7 тысячи военных ВСУ на севере Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что площадь котла составляет 460 квадратных километров и включает 27 населенных пунктов. После ликвидации котла линия боевого соприкосновения отодвинется от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров.