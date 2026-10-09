В ФНС объяснили отправку детям писем из налоговой

Дети, у которых есть в собственности земля и недвижимость, являются налогоплательщиками и поэтому получают письма из ФНС.

В частности, налогоплательщиками являются дети с правом собственности на имущество или доли в нем. Эту недвижимость они могли получить в наследство, в подарок, либо им выделена доля в праве на квартиру, купленную на средства материнского капитала.

При этом оплату должны проводить родители, опеуны или законные представители, заявили "РИА Новости" в Федеральной налоговой службе (ФНС).

В налоговой также напомнили, что дети в возрасте от 14 до 18 лет могут сами совершать сделки, но с письменного согласия своих родителей.

Ранее россиян предупредили о необходимости оплатить налог на имущество до 1 декабря 2026 года. Уведомление может прийти несколькими способами: в личный кабинет на сайте ФНС, в личный кабинет на портале "Госуслуги" и на почту заказным письмом.