Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Начало недели подходит для наведения порядка в общих финансах и крупных расходах. Спокойный разговор о деньгах поможет договориться с близкими и избежать лишних споров.

Тельцы

Не спешите отказываться от предложения только потому, что оно нарушает привычные планы. Новый рабочий или личный союз может оказаться интереснее, чем покажется на первый взгляд.

Близнецы

Составьте понятный план на неделю и не пытайтесь заниматься несколькими делами одновременно. Несколько небольших изменений в привычном распорядке помогут освободить время для отдыха.

Раки

Сегодня полезно переключиться с обязательных дел на то, что действительно приносит удовольствие. Творчество, любимое хобби или встреча с интересным человеком подарят свежие эмоции.

Львы

Домашние вопросы могут потребовать вашего участия уже в начале недели. Марс во Льве даст достаточно энергии, чтобы быстро разобраться с ремонтом, покупками или накопившимися бытовыми делами.

Девы

Важный разговор сегодня лучше не откладывать, особенно если давно нужно что-то прояснить. Чётко сформулированная просьба поможет быстрее получить нужный ответ или поддержку.

Весы

Посмотрите на ближайшие расходы и заранее определите, какие покупки действительно необходимы. Небольшая финансовая дисциплина позволит позже потратить деньги на что-нибудь более приятное.

Скорпионы

Луна и Меркурий в вашем знаке делают день подходящим для личных инициатив и серьёзных разговоров. Хорошо продуманная идея получит больше поддержки, если сразу объяснить окружающим её практическую пользу.

Стрельцы

Не начинайте неделю на предельной скорости — часть задач вполне может немного подождать. Спокойный вечер без лишних встреч поможет восстановить силы и разобраться в собственных планах.

Козероги

Полезная информация сегодня может прийти через друзей, коллег или старых знакомых. Неожиданное приглашение способно познакомить вас с людьми, которые пригодятся в будущих проектах.

Водолеи

Рабочие вопросы потребуют собранности, особенно если от вашего решения зависят другие люди. Хороший результат станет заметнее, если вы не постесняетесь рассказать о своей работе руководству.

Рыбы

Подумайте о занятии, которое поможет получить новые знания или профессиональные навыки. Даже короткий курс или лекция могут подсказать направление для дальнейшего развития.