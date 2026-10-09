Два человека погибли при атаке ВСУ на Белгородскую область

Белгородская область минувшей ночью снова была атакована украинскими дронами. В результате налета украинских беспилотников есть жертвы, сообщили в оперштабе региона.

По данным оперштаба, в поселке Разумное снаряд попал в частный дом. В результате погибла супружеская пара. Пострадали четыре человека: баротравму и ссадины получили мужчина, его супруга и 10-летний сын. Еще одной женщине с осколочными ранениями помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась.

Местные власти уточнили, что один дом был полностью разрушен. В соседнем домовладении частично разрушена кровля, выбиты окна, поврежден забор. Оперативные службы оценивают последствия атаки.