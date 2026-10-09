Дочь Любови Успенской бросила бедного жениха-матерщинника

В Сети обсуждают расставание Татьяны Плаксиной с молодым студентом, искусствоведом Артемом Москвиным. Ходят слухи, что причиной стало незавидное финансовое положение жениха дочери Любови Успенской.

Не успели поклонники порадоваться за Татьяну Плаксину, которая собралась замуж за выпускника МГУ, искусствоведа Артема Москвина, как оказалось, что влюбленные расстались. Во всяком случае, так считают особо наблюдательные поклонники дочери Любови Успенской. Они обратили внимание, что Татьяна Плаксина удалила все фотографии со своим возлюбленным.

Что стало причиной такого радикального решения, пока неизвестно. Сама Татьяна не комментирует свой поступок. Но в Сети ходят слухи, что расставанию дочери со студентом поспособствовала Любовь Успенская. Якобы певица разочаровалась в избраннике Татьяны Плаксиной. Ведь если поначалу жених восхищал женщин своим трепетным отношением и красиво ухаживал, то затем показал себя с неприятной стороны. Он матом крыл подписчиков Плаксиной в Сети, а потом и вовсе признался, что не располагает большими финансовыми возможностями.

Отметим, что многие фанаты обрадовались, когда распространилась информация о расставании Татьяны Плаксиной с молодым возлюбленным. Дело в том, что они были недовольны выбором дочери Успенской, считая, что он ее просто недостоин и ей не подходит.

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