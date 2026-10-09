В МВД посоветовали не хранить в телефоне скан паспорта

В МВД России призвали не хранить в телефоне фотографии документов и пароли.

В частности, из галереи следует удалить сканы паспорта, водительских прав, ИНН, пароли от социальных сетей и банковских приложений, а также интимные фотографии. В случае кражи телефона лоумышленники могут использовать эту информацию для получения неправомерного доступа к аккаунтам и создания фейков.

Документы следует хранить в облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией, передает ТАСС. Для хранения паролей следует использовать специальные менеджеры или хранить записи оффлайн.

Также правоохранители советуют регулярно очищать историю сообщений от банков, чтобы злоумышленники не смогли считать ваши финансовые привычки.