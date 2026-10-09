Раскрыта тайна брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в Вестминстерском аббатстве 29 апреля 2011 года, объявив о помолвке в ноябре 2010 года. Перед свадьбой они решились на серьезный шаг.



Как стало известно RadarOnline, ​Уильям решил жениться на Кейт без заключения брачного договора. Будущий король доверился чувствам и не стал даже обсуждать финансовые гарантии.

"Значительную часть детства он наблюдал за последствиями распада королевского брака и был полон решимости с самого начала строить собственные отношения на совершенно иных принципах. Сама идея сесть за стол с юристами и заранее определить, что произойдёт, если они расстанутся, полностью противоречила бы тем обязательствам, которые он хотел на себя взять", - пояснил высокопоставленный источник в королевских кругах.

Принц верил, что женится один раз и навсегда, ведь в отличие от родителей, он сам выбрал свою жену. "Кэтрин не была женщиной, с которой Уильяма свели благодаря тщательно организованному знакомству. Они знали друг друга много лет, переживали трудности, какое-то время были порознь и в конечном итоге решили, что хотят строить совместное будущее. К моменту помолвки Уильям уже видел, как Кэтрин справляется с давлением, связанным с его положением. Благодаря этой общей истории их отношения имели основу, которая значила гораздо больше, чем королевский статус или финансовая обеспеченность", - отметил инсайдер.

По словам источника, принц хотел, чтобы их с Миддлтон брак воспринимался как равноправное партнёрство, а не как соглашение, в котором один человек обладает всей властью, а другой должен просто принимать поставленные условия.

Напомним, что Карл III и принцесса Диана развелись в 1996 году. Диана получила при разводе около 25 миллионов долларов.