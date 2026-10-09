ВС России разрушили ракетами мост через Оскол под Купянском

Российские войска нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол в районе Петровки на купянском направлении. Как сообщили в Минобороны России, цель поражена, переправа разрушена.

Кроме того, по данным ведомства, ВКС уничтожили пункты временной дисклокации подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе Приколотного Харьковской области. Авиация использовала высокоточные планирующие бомбы УМПБ.

Тем временем в Запорожской области экипажи ВКС уничтожили пункт временной дислокации подразделений 65 отдельной механизированной бригады противника в районе Орехова. Применены две авиабомбы ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции. А в районе Кушугума авиаракетным ударом разрушен опорный пункт 128-й механизированной бригады ВСУ.