Елена Товстик обратилась к сыну, который теперь живет с Полиной Дибровой: "В тебе моя кровь и сердце не обманешь"

Летом 2025 года на Рублевке разгорелся скандал. Жена телеведущего Дмитрия Диброва ушла из их большого семейного дома в съемный особняк к бизнесмену Роману Товстику. Миллиардер ради Полины оставил жену Елену, родившую ему шестерых детей.

Шоумен с пониманием отнесся к решению супруги и не стал препятствовать разводу. А вот в семье Товстиков до сих пор кипят страсти. Елена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине. Она судится с бывшим мужем и его новой пассией, то и дело отпуская в адрес удачливой соперницы обидные замечания.

Даже сейчас, поздравляя сына Артема с 13-летием на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", Елена не упустила возможности пройтись по Полине, которая, к слову, стала крестной мамой мальчика.

"Это были самые легкие роды и самый тихий малыш. Никто никогда не видел, как он плакал. И только на крестинах он впервые заплакал и плакал все крестины, видимо, чувствовал, что ему не подходит крестная мама со змеиной душой. И чувствовал ее нечистую энергию и злые мысли", - высказалась Елена.

Далее она напрямую обратилась к сыну, пожелав ему помнить, где его настоящая семья, а не "фейковая". "В тебе моя кровь и сердце не обманешь. Я всегда с тобой, добро победит зло и время все расставит на свои места. Ты единственный из всех детей, который похож на меня внешне, и это будет напоминанием всем", - высказалась Товстик.

Отметим, что в настоящее время Артем вместе с сестрой Анной живет с Полиной Дибровой и отцом Романом Товстиком. С ними же находятся и младшие дети бывшей жены популярного ведущего Дмитрия Диброва. Интересно, что наследники модели и бизнесмена часто обитают и у самого шоумена. Тот не видит в этом ничего плохого. Более того, у него дома бывают и дети его новой возлюбленной, нутрициолога Екатерины Гусевой.

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