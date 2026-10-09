Стало известно о печальной участи иностранных наёмников в Харьковской области

Секретная учебная база ВСУ. В лесном массиве новобранцев из латиноамериканских стран обучают кидать дым шашки и гранаты. Быстро перехватывать автомат. Перезаряжать оружие на ходу. Инструкторы – опытные наемники из Колумбии.

Эти кадры сделаны в начале осени. Группу примерно из 30 человек готовили для вылазок в Харьковской области. Но все получалось только в теории. На практике примерно три дня назад часть этого отряда была уничтожена. Вот иностранцы пытаются занять позиции в лесу, в глубине Резниковского котла. Но их засекли и буквально закидали беспилотниками.

Еще несколько боевиков попали под удар артиллерии в селе Кияница. И вот блиндаж - в труху. И наемники – кто лежит в кустах. Кого выбросило на поверхность. Раненый колумбиец озирается, видно, что сам двигаться не может. Но и помощи точно не дождется. Третий, который прятался в развалинах, тоже ранен. Его нашли и ликвидировали с помощью дрона. Кияница сегодня полностью освобождена. Еще одна группа наемников, которая готовила прорыв, обнаружена на подходах к Доброполью.

Вот горит склад наземных роботехнических комплексов и ударных беспилотников типа "Баба-Яга". Все, что противник завозил и готовил к контратаке в течение недели, уничтожено одним точным попаданием. Впрочем, националистов, желающих прорываться в окруженное Доброполье на выручку своим, единицы. Большинство, как раз наоборот, хотят из города сбежать. Хотя бы потому, что припасов не осталось. А командирам жаловаться бесполезно. Еще и расстреляют.

Ситуация для ВСУ в Доброполье – тупиковая. Потери в живой силе огромные. Сдан центр, административный комплекс и все ключевые опорные пункты. Остается только северный район и одна обустроенная под укрепрайон – горнодобывающая шахта. Сами командиры ВСУ признают – к концу октября город может быть окончательно сдан.