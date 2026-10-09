Собянин: Москва создает стандарт непрерывного образования для взрослых

Создание стандарта непрерывного образования для взрослых стало одним из приоритетов Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях.

Он отметил: по прогнозам, к 30 году большая часть востребованных сегодня компетенций и навыков потребует обновления. Так, центр "Профессии будущего" с собственной площадкой практической подготовки предлагает обучение по 75 направлениям.

На освоение новой специальности потребуется максимум три месяца. А по завершении карьерные наставники помогают подобрать подходящие вакансии и организуют встречи с представителями компаний.