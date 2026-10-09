В Крыму масштабно отметят 150-летие со дня рождения святителя Луки

В Свято-Троицком соборе яблоку негде упасть. На божественную литургию собрались поломки со всего полуострова. В Крыму начинается подготовка к масштабным празднованиям. В следующем году отмечают 150-летие со дня рождения святителя Луки. К юбилею запланирована реставрация собора, где он вёл службы в последние годы жизни и где почивают его мощи. Несмотря на работы, святыня останется доступна для поклонения.

Этот людской поток кажется бесконечным. Под звук колоколов и песнопения, в сопровождении тысяч людей мощи Святителя Луки несут через центр Симферополя. Крестный ход тянется от Свято-Троицкого монастыря до кафедрального собора Александра Невского, где они будут почивать ближайший год.

Святитель Лука, Валентин Войно-Ясенецкий родился в Керчи и мог стать живописцем, сохранились его наброски карандашом и портрет брата. Он даже сдавал экзамены в Петербургскую Академию художеств, но в последний момент выбрал медицину.

Он не любил естественные науки, но смог поступить на медицинский факультет. А после окончания учебы вместо частной практики пошел работать земским доктором. Во время Русско-Японской войны заведовал хирургическим отделением госпиталя Красного Креста в Чите. В Первую мировую на пожертвования организовал лазарет в Переславле-Залесском. Ради жены, которая болела туберкулезом, переехал в Ташкент. Там встретил революцию и будучи главврачом больницы и преподавателем в университете, неожиданно принял монашеский постриг.

Несмотря на гонения, 11 лет ссылок и лагерей святитель Лука продолжал проповедовать, лечить и вести научную деятельность. Его докторская по анестезии и монография "Очерки гнойной хирургии" известны на весь мир. С началом Великой Отечественной, находясь еще в ссылке, он стал консультантом всех госпиталей Красноярского края, работал по 8-9 часов, делая по 3-4 операции в день в возрасте 64 лет. Разработанная им операция по резекции суставов спасла от инвалидности сотни тысяч солдат.

За научные заслуги Святитель Лука получил Сталинскую премию, единственный из священнослужителей. Большую часть денег пожертвовал пострадавшим от войны детям. А в 1946 году его отправили возглавить Крымскую Епархию, по сути в очередную ссылку – подальше от научных конференций и больших университетов. Последние годы жизни, уже полностью ослепнув, он продолжал проповедовать и консультировать больных. Нелля Кобец застала его при жизни, говорит: Луку уже тогда считали святым.

В 2000 году Луку Крымского канонизировала Русская Православная Церковь. К нему обращаются за исцелением и почитают его даже за рубежом, например, в Греции и Сирии. Врач от Бога, Войно-Ясенецкий для всех стал примером истинного служения Богу и людям.