Пострадавшему от нападения медведя на Алтае подростку провели сложную операцию

Подросток, на которого напал медведь на Алтае, находится в тяжелом состоянии.

Ему провели сложную операцию на головном мозге, брюшной и грудной клетках. Она длилась три часа.

"Была проведена ревизия всей черепной коробки, выполнена первичная хирургическая обработка ран и удаление гематом головного мозга", - рассказали врачи.

В настоящий момент его перевели из больницы Бийска в больницу Барнаула для продолжения лечения.

"Сегодня силами медицины катастроф мы направили его в Больницу скорой медпомощи №1, где есть профильное отделение и специалисты", - сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Медведь напал на 15-летнего подростка 8 октября на пасеке примерно в 20 километрах от Солтона. Мальчик пришел за медом вместе с другом, чтобы проверить мед. Увидев медведя, один из них забрался на дерево, но хищник стащил его на землю и начал терзать. . При нападении он прокусил телефон – гаджет взорвался и воспламенился, тем самым отпугнув зверя.

Парень получил множественные травмы головы, волосистой части, лицевого скелета и шеи. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, краевая прокуратура проводит проверку. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

Власти отметили, что несовершеннолетний и его товарищ пошли в лес, несмотря на режим ЧС, введенный в связи с выходом медведей к людям.