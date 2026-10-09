Два главных удобрения на зиму: чем подкормить сад, чтобы он легко пережил холода

Зимние холода – настоящее испытание для ягодных кустов и плодовых деревьев. Чтобы сад с честью выдержал минусовые температуры, а весной без последствий пробудился, его надо как следует напитать витаминами и минералами до сильных заморозков. Агроном Елена Горбунова советует успеть подкормить деревья до конца октября.

В первую очередь, фруктовым деревьям необходим фосфор. Это основа для их иммунитета. Фосфор насыщает корни и помогает не замерзнуть даже при экстремальных температурах.

Чтобы подкормить культуры, сделайте углубления в почве вокруг ствола. Для деревьев ямки нужны около 15 сантиметров глубиной, для кустарников достаточно и 10. Когда удобрения на месте, обильно полейте почву.

Не менее важен калий, который тоже поддерживает иммунитет зимой и продолжает работать даже весной, стимулируя рост растений. Лучше всего осенью применять сульфат калия. Почву предварительно полейте водой, чтобы она была чуть влажной. Можно также использовать калимагнезию. Ее растворяют в воде из расчета 15-20 граммов на ведро для полива деревьев и 7-8 граммов для полива кустарников.

А вот азот, которым многие садоводы любят кормить свои деревья и кустарники, в осеннем рационе будет вредить. Он подталкивает растения к пуску побегов, что сейчас вообще не нужно, пишет "АиФ".

Органикой осенью можно удобрять только совсем истощенную почву, но не птичьим пометом и свежим навозом. Если это необходимо, подкормите сад смесью из перегноя, компоста и навоза двухлетней выдержки.