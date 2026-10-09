Российская авиация поразила места сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Нанесен тройной удар по резервам украинской армии, сообщили в Минобороны России.

Пункты временной дислокации 129-й бригады ВСУ уничтожены в районе села Приколотное Харьковской области. ВКС ударили четырьмя высокоточными планирующими боеприпасами УМПБ.

В районе Орехова Запорожской области экипажи ВКС применили две авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК. Ударом ликвидированы позиции 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, российская авиация ракетным ударом разрушила опорный пункт украинской 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады в районе поселка Кушугум.