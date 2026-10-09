ФСБ: 39 молодых россиян осуждены за поджоги и диверсии

Суды в России приговорили на сроки от 10 до 26 лет лишения свободы 39 россиян за поджоги авиационной техники, объектов транспорта и связи по заданию украинской стороны.

Все фигуранты дела молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет, их завербовали в группах по поиску быстрого заработка в мессенджере Telegram. После выполнения заданий кураторы либо блокировали своих жертв, либо выплачивали гонорар, в разы меньше обещанного.

Отмечается, что осуждённые - жители 17 регионов страны, рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Забайкальского края, которые готовили провокации во время выборов в Госдуму.