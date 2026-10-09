Путин назвал условие успешного развития для стран СНГ

Условие для успешного развития стран-участниц Содружества Независимых Государств назвал президент России. Владимир путин считает, что СНГ может достичь большего, если будет идти по пути снятия торговых барьеров.

Как заявил Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе, которая проходит в Туркмении, развитие торговли в Содружестве сдерживается некоторыми национальными ограничениями. Чтобы двигаться быстрее, надо эти ограничения устранять.

Российский лидер отметил, что члены СНГ, фактически, сами сознательно сдерживают тот темп развития, который мог бы быть. Путин добавил, что руководители стран ведут практическую работу в этом направлении, передает ТАСС.