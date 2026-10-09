Москвичам посоветовали готовиться к "глубокой" осени

Жителям столицы рекомендуют готовиться к наступлению "глубокой" осени. "Золотой" период заканчивается, определил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, "золотая" осень закончится до 14 октября. И начнется осень "глубокая", которая продлится с 15 до 28 октября, прогнозирует метеоролог.

В ночь на субботу через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди. Большую часть воскресенья Москва будет находиться под влиянием периферии антициклона. В столице будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. К вечеру похолодает до +5...+8. Днем погода улучшится, но столбики термометров не поднимутся выше +10...+13.