Руки-базуки и розовый ирокез: сын Елены Яковлевой изуродовал себя до неузнаваемости

Сыну Елены Яковлевой в ноябре исполнится 34 года. Но Денис никак не может найти свое призвание в жизни. Сейчас он увлекается бодибилдингом, что не могло не сказаться на внешности наследника звезды.

Денис Шальных известен своей яркой внешностью. Тело мужчины покрыто татуировками. Рисунки есть даже на лице сына Яковлевой. Наносить тату Денис начал в подростковом возрасте. По слухам, он впервые пришел в салон из-за девушки, в которую был влюблен.

С годами Шальных так увлекся татуировками, что теперь у него нет ни одной части тела без рисунка. К тату в разные годы он добавлял шрамы и пирсинги. Но, что теперь Денис делает с собой, не идет ни в какое сравнение с рисунками.

Сын Елены Яковлевой все время проводит в качалке. Денис нарастил мышечную массу и стал похож на Халка. Его уже сравнивают с известным фриком, сделавшим себе "руки-базуки", но стоит отметить, что у Шальных все натуральное.

Наследник актрисы похвастался изменениями. У Дениса черная от чернил грудь, огромные бицепсы и розовый ирокез. От милого мальчика-блондина, каким Шальных был в детстве, не осталось и следа.

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