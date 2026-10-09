Молодая беременная жена все высказала Егору Бероеву и выставила его

Сегодня, 9 октября, свой день рождения отмечает известный актер, а с недавних пор еще и продюсер Егор Бероев. Публично к нему обратилась молодая супруга, балерина и актриса Анна Панкратова.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" новая избранница выставила фотографию, на которой запечатлена с именинником, и обратилась к нему с трогательным поздравлением.

"Самый талантливый, самый любимый, самый красивый и добрый человек на планете Земля! Все самое ценное сказала тебе лично, пусть твоя новая режиссерско-продюсерская ветвь в киноиндустрии будет дальше расти и вдохновлять огромное количество людей на правильные, мудрые мысли и поступки. А я буду продолжать тебя поддерживать, вдохновлять, а самое главное - любить. С Днем Рождения, дорогой!" - поздравила Бероева Панкратова.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Примечательно, что комментарии к публикации Анна отключила.

Ранее стало известно, что Панкратова ждет ребенка от Бероева. В конце августа супруги вышли в свет, и особо наблюдательные представители СМИ разглядели у избранницы актера округлившийся живот. Однако сами супруги о скором прибавлении в семействе предпочитают не распространяться.

Для Анны Панкратовой ребенок станет первенцем. А для Егора Бероева - вторым. От бывшей жены, актрисы Ксении Алферовой, у него есть дочь Евдокия.

Напомним, Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе зимой сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми. Подробностей падчерица Александра Абдулова раскрывать не стала.

Но вскоре после объявления о разводе артистов появились сообщения, что Егор Бероев обрел счастье с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Как рассказал актер, их брак с Ксенией фактически распался еще в 2022 году. Несколько лет он жил один, а потом встретил Панкратову. Егор и Анна сыграли свадьбу в феврале.

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