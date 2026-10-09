Спецслужбы Черногории задержали руководителя Telegram-канала "Рыбарь"

Руководитель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук и нескольких его коллег задержаны службой безопасности Черногории. Как сообщает черногорское издание Vijesti, задержание произошло утром 9 октября в городе Рисан. Среди задержанных - жена и коллега Звинчука Валерия.

Великобритания 9 декабря 2025 года ввела санкции против Звинчука и проекта "Рыбарь". В июле 2026 года Лондон расширил ограничения на десять руководителей и сотрудников проекта. Ограничения предусматривают, в частности, заморозку активов и запрет на поездки.

Госдепартамент США еще в октябре 2024 года объявил вознаграждение в 10 миллионов долларов за информацию о метонахождении связанных с "Рыбарем" лиц. В опубликованном списке фигурировали Михаил и Валерия Звинчук. Госдепартамент США обвиняет их в причастности к операциям по злонамеренному влиянию на избирательный процесс в США. Британское правительство заявило ранее, что сеть частично координируется администрацией президента России, получает финансирование от государственной корпорации "Ростех" и сотрудничает с российской разведкой.