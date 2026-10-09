ВС России за неделю освободили два и взяли под контроль три населенных пункта

Российские войска за неделю с 3 по 9 октября освободили 2 населенных пункта. За последние сутки установлен контроль еще над тремя. ВС России продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что все попытки ВСУ вырваться из окружения или провести ротацию в Доброполье пресечены. С начала окружения уничтожены свыше 520 боевиков. За неделю российскими вооруженными силами нанесены массированный и семь групповых ударов. Поражены предприятия украинского ВПК, логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

По данным Минобороны, целями стали также военные аэродромы, места производства беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военного имущества. Поражены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Выведена из строя инфраструктура украинских портов. Целями ударов стали 14 сухогрузов и танкер, которые доставляли в украинские порты западное вооружение, технику и горючее.