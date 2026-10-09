VK подал иск против санкций ЕС

Компания VK, владеющая соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", обратилась в суд ЕС для оспаривания санкций Евросоюза.

VK считает санкции незаконными и необоснованными, сообщили в пресс-службе. Дело находится в рассмотрении.

ЕС ввел санкции против VK 13 июля. Свое решение Запад объяснил тем, что российская компания ограничивает свободу выражения мнений и доступа к информации. Через несколько ней приложения VK пропали из магазина приложений Google Play.

В VK, в свою очередь, заявили, что ограничения никак не повлияли на работу сервисов.