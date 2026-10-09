Беременная третьим ребенком Лиза Арзамасова перестала прятать живот

Лизу Арзамасову и Илью Авербуха поздравляют с грядущим пополнением. По слухам, 31-летняя актриса из сериала "Папины дочки" беременна третьим ребенком. Супруги не комментируют эту информацию, но Лиза не скрывает округлившийся животик.

Еще летом Арзамасова появилась на детском празднике в свободном платье. Актриса не стала подчеркивать свое положение, но и не скрывала округлившийся живот.

Меж тем Илья Авербух в беседе с журналистами тогда заявил, что его жена не планирует в ближайшее время стать многодетной мамой. "Нет, точно, 100% нет!" — уверял фигурист.

Но поклонники пары подмечают интересные детали в поведении Ильи и Лизы. Так, например, на свадьбе Евгении Медведевой Авербух веселился один, что вызвало разговоры о вероятном токсикозе у актрисы. Мол, потому она и осталась дома.

Но со временем скрывать беременность все сложнее. Арзамасова активно ведет блог, и на очередном видео она продемонстрировала увеличившийся живот. На кадрах Лиза играла с сыном и дочкой. Актриса была одета в джинсы и свитер.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, Арзамасова и Авербух сыграли свадьбу в 2020 году. Разница в возрасте более чем в 20 лет супругов не смущает, хотя общественность и осудила Илью. Через восемь месяцев после свадьбы Лиза родила сына Льва, а в 2024 году на свет появилась малышка Лия.