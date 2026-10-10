Ни начала, ни конца: разбираем до Нового года то, до чего не доходят руки

Сегодня суббота, 10 октября, а это значит, что до Нового года осталось 82 дня.

Самое время перейти к уборке на рабочем месте дома. Чаще всего, домашний кабинет завален проводами и бумагами, которые копятся "на всякий случай".

Выбросьте старые чеки, ненужные инструкции и гарантии, дубликаты. Все важные документы, которые касаются семьи (паспорта, полиса, ИНН, дипломы), храните в одной папке. Отдельно сгруппируйте рабочие документы, документы на недвижимость, медицинские выписки, УЗИ и снимки. Квитанции ЖКУ следует хранить три года, затем их можно с чистой совестью выбросить.

Провода — это настоящая головная боль. Их много, часто они дублируют друг друга, а также имеют сверхспособность запутываться, поэтому лучше решить эту проблему раз и навсегда. Для этого разберите все провода, зарядные устройства по категориям. Оставьте по паре штук проводов Type-C, micro USB, USB, Lightning и блоков питания. Остальные уберите в коробку. Купите коробку-камуфляж, куда можно спрятать уже подключенные к сети провода.