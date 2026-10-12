Редкий знак цикла: чего ждать от 2027 года

Сегодня понедельник, 12 октября, а это значит, что до Нового года осталось 80 дней.

Год Красной Огненной Козы - это не просто очередной год Восточного календаря, а редкое астрологическое явление: сочетание восьмого животного цикла, огненной стихии и красного цвета случается раз в шестьдесят лет. Последний раз такое было в 1967 году, а следующий наступит только в 2087 году.

2027 года делает ставку на семью, гармонию, творческий поиск и стремление к познанию собственного Я.

Астрологи рекомендуют избегать спешки, необдуманных трат, кардинальных перемен, обострения конфликтов и пустых споров. В год Козы выше риск эмоциональной усталости и выгорания.