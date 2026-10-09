Нобелевскую премию мира получила бывший верховный комиссар ООН

Нобелевская премия мира 2026 года досталась Наванетхем "Нави" Пиллэй – она бывший Верховный комиссар ООН по правам человека.

Награду присудили за "усилия в продвижении мира и международного права и содействию миру", передает РИА Новости.

Пиллэй 85 лет, она родилась в семье индийских тамилов в Южной Африке. Работала судьей Международного уголовного суда и занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека с 2008 по 2014 год. В наши дни занималась расследованием событий на оккупированной палестинской территории и участвовала в процессах Международного суда ООН.

Накануне объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе. Ее получила канадка Энн Карсон "за смелое сочетание классических форм с современными".