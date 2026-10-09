Массовое ДТП на улице Крузенштерна попало на видео

В Москве разыскивают водителя внедорожника "Тойота Лэнд Крузер", который устроил массовое ДТП на улице Крузенштерна, после чего скрылся. Всё произошло накануне вечером. Момент аварии зафиксировала камера наблюдения.

На кадрах видно, как виновник пытается уйти от столкновения с грузовиком и по касательной задевает припаркованные машины. По словам очевидцев, после столкновения автомобиль перевернулся на бок, после чего водитель и его пассажир выбрались через заднюю дверь и сбежали.

В общей сложности повреждения получили четыре машины. Теперь владельцы теряются в догадках, удастся ли получить компенсацию.