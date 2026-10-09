Собянин рассказал о строительстве путепровода на северо-востоке Москвы

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс рассказал о строительстве путепровода на северо-востоке города. Сооружение пройдёт над путями Ярославского направления и соединит улицы Менжинского и Дудинка.

Таким образом, будет создана новая поперечная связь между Ярославским и Дмитровским шоссе, что улучшит транспортную доступность сразу трёх районов - Лосиноостровского, Бабушкинского и Ярославского.

Пролeтное строение путепровода расположится на пяти опорах, три из них уже готовы, также проведена первая надвижка. Путепровод спроектирован в виде подковы, чтобы сохранить существующие здания, в том числе объект культурного наследия - здание поликлиники РЖД.

При строительстве применяются отечественные материалы. Так, например, белгородские производители поставляют металлоконструкции.