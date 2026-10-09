Гений Склифа: как Сергей Юдин изменил мировую хирургию

Это криохранилище крови в Склифе. Тысячи образцов на любой случай. И мало кто знает: сама идея заготавливать кровь впрок родилась именно здесь. Есть среди образцов и по-настоящему редкие - те, что ждут своего часа годами.

"Был один ребенок, который лежал в детской больнице, пятилетний. У него была очень редкая группа крови. Вторая, отрицательная, с двумя циабольшими. Трансфузиологи знают, что это такое. Для остальных, можно сказать, что это крайне редко встречается. И в обычном виде найти такую дозу не представлялось возможным. У нас она хранилась, наверное, лет 5. И вот дождалась своего случая", - рассказал Александр Костин, завотделением трансфузиологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Автор метода - знаменитый хирург Сергей Юдин. Он первым в мире решил заготавливать кровь: 1930-м году взял её у умершего человека и перелил живому.

"К 40-му году было перелито 5000 доз такой вот посмертной крови. Была инструкция подробная о том, как заготавливать эту кровь, как ее перерабатывать, как хранить и как переливать, как использовать", - рассказала Наталья Боровкова, руководитель Центра биотехнологий и трансфузиологии НИИСП им. Н.В. Склифосовского.

Сегодня так уже не делают - донорами могут быть только живые люди. Но практика, которая каждый день спасает жизни, началась именно с Юдина. И он был не только новатором.

Он был мастером – хирург часами стоял у операционного стола и делал то, что другим было не под силу. К примеру, пластика пищевода, которая возвращала людям возможность нормально питаться. Он создавал искусственный пищевод из тонкой кишки и проводил его под кожей. Грудная стенка деформировалась. А чтобы пища проходила, пациент поглаживал себя по груди - так комок проталкивался вниз, к животу. Метод кажется странным. Но пищевод работал. И человек мог есть. Сейчас такие операции делают совсем по-другому.

Юдин переживал за каждого пациента. В войну часами оперировал тяжелораненых на фронте. Усовершенствовал гипсовую повязку Пирогова - за это в 1942-м получил вторую Сталинскую премию.

Сегодня дело Юдина живет в стенах Склифа. Принцип Юдина - работать в команде - стал основой современной экстренной медицины. Хирурги, реаниматологи и анестезиологи здесь - единый механизм.

Это и есть главное наследие - не только операции, но и люди, которые продолжают спасать жизни по методикам великого хирурга.