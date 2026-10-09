В Музей Московского кремля вернули древнюю икону "Страшный суд"

В Музеях Московского кремля вновь можно увидеть древнюю икону "Страшный суд", реставрация которой длилась почти 10 лет. В ходе работ точно установлено, что этот образ в русской живописи на такую тему - один из самых ранних из сохранившихся: рубежа 14-15-го столетий.

Автор неизвестен, но сам шедевр, вероятно, послужил прототипом для аналогичных икон, написанных в том числе и Андреем Рублёвым. Долгое время роспись, скрытая слоями олифы и времени, трудно было разглядеть в роскошном иконостасе Успенского Собора. Сейчас образ можно рассмотреть на выставке, посвящённой его реставрации.