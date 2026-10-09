Участники "Московского долголетия" смогут стать настоящими парфюмерами

Участники "Московского долголетия" теперь могут почувствовать себя настоящими парфюмерами. У проекта появилась новая программа - "Лаборатория аромата". Стать её участником было не так просто. Жюри отобрало всего 11 человек. Они уже начали изучать тонкости парфюмерного искусства.

Имбирь, лимон, грейпфрут, сандал, древесная амбра. Слушателям курса предстоит познакомиться с десятками ароматов. Парфюмер должен помнить и уметь распознавать тончайшие ноты.

Остановиться на трех-четырех нотах, когда глаза разбегаются от такого разнообразия, задание не из легких. Но именно этому - правильному подбору и сочетанию ингредиентов - и учат в рамках программы "Лаборатория аромата".

Всё по правилам парфюмерного искусства. Начинают с теории. Обязательный блок - лекции по анатомии и физиологии. Слушатели должны понимать, какие отделы мозга отвечают за восприятие аромата. А далее - практика, встречи с профессионалами, экскурсии на производство. Программа сложная и насыщенная. Спустя много лет после окончания вузов участники почувствовали, каково это - вновь сесть за парту.

Программа "Лаборатория ароматов" - новая в рамках "Московского долголетия". Интерес к ней огромный. В ходе отборочного тура кандидатам предлагалось заполнить анкету, написать эссе и рассказать о своем увлечении парфюмерией. Из сотен претендентов на курс попали лишь 11.

Итогом кропотливого труда станет фирменная парфюмерная композиция. Именно этот аромат будет встречать посетителей во всех центрах "Московского долголетия".

"У них всегда была мечта - творить. Самим создать аромат. Но в домашних условиях это практически невозможно: нужно сырье, нужно специальное оборудование, нужно специальную посуду иметь. И вот тут проект дает им эту возможность", - рассказала Наталья Черкасова, парфюмерный стилист, бьюти-маркетолог.

Работу над арома-брендом "Московского долголетия" закончат в ноябре.