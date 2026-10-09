Мемориальную доску Евгению Евстигнееву открыли на Никитском бульваре

Мемориальную доску народному артисту СССР Евгению Евстигнееву сегодня открыли на Никитском бульваре. Её установили в честь 100-летия со дня рождения актёра

Доску разместили на здании, в котором на протяжении 18 лет жил артист. На ней изобразили портрет актёра и колоннаду театра "Современник". Такая композиция была выбрана не случайно. Евгений Евстигнеев был одним из основателей театра. Кроме того, именно после первых ролей на сцене "Современника" артиста стали приглашать в кино, что принесло ему уже всесоюзную известность и любовь.