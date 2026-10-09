МИД России отреагировал на задержание главы "Рыбаря" в Черногории

Обстоятельства задержания Михаила Звинчука и сотрудников Telegram-канала "Рыбарь" в Черногории выясняет посольство России. Инцидент с россиянами прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Как стало известно ранее, Службы безопасности Черногории задержали Звинчука и нескольких его коллег. Задержание произошло утром в городе Рисан, среди задержанных - супруга Звинчука Валерия и еще три человека.

Звинчук внесен в британский санкционный список. А госдепартамент США еще в октябре 2024 года объявил вознаграждение в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении связанных с "Рыбарем" лиц. В Вашингтоне считают, что канал причастен к "операциям влияния", направленным на избирательный процесс в США.