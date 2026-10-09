Новый предмет появится в российских школах со второй четверти

Возможности и риски использования искусственного интеллекта раскроет школьникам новый предмет. Обязательный курс по ИИ и информационной безопасности появится в программе для 5-11 классов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения уточнил, что новый курс для начала будет апробироваться в тысяче школ. А с сентября 2027 года курс станет обязательным уже для всех школ - с 5 по 11 класс.

Российский министр ранее подчеркивал, что критерием целесообразности внедрения нейросети должны быть польза для обучения и снижение нагрузки. А сохранение самостоятельного мышления ребенка в условиях появления искусственного интеллекта Кравцов назвал главным педагогическим вызовом, передает ТАСС.