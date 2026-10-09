"Жестко бухала": известная юмористка рассказала о пьяных загулах Марины Федункив

Надежда Сысоева крепко приложила Марину Федункив. По ее словам, артистка сильно выпивала на гастролях и даже набросилась на нее.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Надежда Сысоева вспомнила, как якобы Марина Федункив, будучи нетрезвой, ударила ее с ноги в живот. После этого актриса неоднократно извинялась перед Надеждой Сысоевой, но та дала понять, что хоть "вопрос закрыт", но решила привести свою версию событий после того, как Марина Федункив в интервью стала рассказывать эту историю, и слова экс-коллеги Надежде не понравились.

"Гастроли Comedy Woman, Владивосток, на протяжении всего тура Марина жестко бухала. Я не пью. Весело от загулов Марины было только ей. Вся команда очень устала. Тур — это нелегко, тур с бухающей Мариной — еще сложнее. Поездка на крайний концерт, все загрузились в автобус и ждали Марину. Обстановка накалилась. Когда она спустилась, то решила покурить. Нервы не выдержали и я сделала ей замечание, после чего вся эта немалая масса рванула в мою сторону и с разбега влетела мне ногой в живот. Марину исключили из проекта и на протяжении девяти месяцев она звонила мне каждый раз, когда снова выпьет, просила прощения", - поведала Надежда на голубом глазу.

Вот только интересно, что в комментариях многие подписчики встали на защиту Марины Федункив. Они высказали мнение, что Надежда Сысоева просто завидует популярности и известности коллеги. "Ну и что?! Где сейчас вы и где Марина?! Ну было дело и было! И не такое случается в коллективах", "Марина лучшая, похоже, во всем", "Спустя годы вдруг пришел комментарий. Если бы Марина бухала, то не была бы так востребована!", "Святая Надежда! Лучше бы вы прибухнули", "Че-то как то низко полоскать коллег по столу, которые с тобой с одной тарелки ели. Разочарование в Надежде..." - высказались комментаторы.

Не остался в стороне даже коллега Надежды по шоу Евгений Бороденко. "Где я был в тот легендарный момент, до сих пор не понимаю", - с иронией написал артист. Сысоева ему коротко ответила, что "на Мальдивах".

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