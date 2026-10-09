Звезда "Дома-2" Валерий Блюменкранц стал жертвой ДТП в Дубае: подробности

Бывший участник "Дома-2" Валерий Блюменкранц попал в серьезное ДТП. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Врачи несколько дней бились за жизнь 37-летней звезды реалити.

Медикам удалось спасти Валеру. Он все еще находится в больнице, но уже чувствует себя гораздо лучше. Блюменкранц вышел на связь с подписчиками своего блога и раскрыл детали произошедшего.

"Хочу извиниться перед всеми, кому долгое время не отвечал на сообщения и звонки. К сожалению, 10 дней назад меня сбила машина. Получил сотрясение мозга. И первые пять дней состояние было настолько тяжелым, что я практически не мог встать с кровати", — поделился бывший участник "Дома-2".

По словам Валерия, сейчас ему гораздо лучше, но впереди несколько недель реабилитации. Также Блюменкранцу придется явиться в суд. "Берегите себя и своих близких. Здоровье — самое ценное, что у нас есть", — написал выпускник телестройки в личном блоге.

Напомним, что уже несколько лет Блюменкранц живет в Дубае. Там же обосновалась его первая жена Тата Абрасмон с дочкой Бетти. Пара познакомились на "Доме-2", там же влюбленные сыграли свадьбу, однако сохранить отношения не удалось.

Еще до развода Валерий вернулся на "Дом-2" и стал искать новую жену. После череды громких скандалов Блюменкранц и Абрамсон разорвали отношения, мужчина несколько лет не видел дочь.

Новую семью Валера создал с другой участницей реалити Аней Левченко. Вторая жена родила Блюменкранцу сына. Но и этот брак рухнул.

После второго развода мужчина наладил контакт с Татой, переехал поближе к дочке. Сейчас у Валерия прекрасные отношения и с Абрамсон, и с Левченко. Бывшие жены Блюменкранца общаются, Аня иногда привозит сына в Дубай.