Медведев предупредил об объявленной в Европе охоте на россиян

Европа объявила охоту на россиян. Потенциально арестовать могут любого – особенно, если он говорит правду о западных странах, о ЕС и бандеровском киевском режиме, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев считает, что россияне зря "таскаются по европейским странам". Неважно, что они едут туда с добрыми намерениями. Все равно они – объект охоты, не спасут ни визы, ни приглашения, ни иные гарантии, написал зампред Совбеза в мессенджере "Макс". По словам Медведева, привечают в Европе только "релокантские отбросы".

Комментарий относился к сообщениям о задержании в Черногории российского блогера Михаила Звинчука. Вместе с ним черногорские спецслужбы задержали его супругу Валерию Звинчук и троих сотрудников Telegram-канала "Рыбарь". В отношении Звинчука действовали британские и американские санкции.